Россиянам разрешили пройти с национальным флагом на закрытии Олимпиады (2)

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Спорт | 12 декабря 2017 года, 20:01

Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом прокомментировал решение Олимпийского собрания России разрешить спортсменам участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает Yonhap.

Бом заявил, что атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады. «Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», — отметил президент.

Ранее 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

11 декабря российские спортсмены выступили с заявлением, в котором назвали поездку на Олимпиаду мечтой. Они пообещали, что каждую победу посвятят России, которую с гордостью будут представлять.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 2
Patriot34 минуты назад
Krievija bus vieniga valsts pasaule, kam Olimpiade nebus sava karoga un himnas.
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Лентавру выдаёт желаемое за действительное:)4 минуты назад
Россиии ничего пока не разрешили. Если россияне выполнят все условия МОК насчёт олимпиады (в том числе уплатит штраф в размере 15 млн.$), то им МОГУТ разрешить пройти по стадиону с национальным флагом.
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