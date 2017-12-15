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Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским "Динамо" на открытом воздухе пройдет в столице Латвии 20 января.

Для этого будет построены специальные трибуны вместимостью 8,5 тысяч зрителей.

Матч состоится на стадионе на улице Лиелвардес в Риге — на открытом катке, расположенном рядом с так называемой "Кепкой Ушакова".

Зрители, которые не смогут попасть на трибуны, получат возможность смотреть игру на больших экранах, которые будут установлены неподалеку от площадки.

Билеты на матч поступят в продажу 15 декабря. Дети дошкольного возраста, школьники, студенты и пенсионеры смогут посетить матч всего за один евро. Цена одного билета для остальных болельщиков составит 10 евро.

Фото: flickr.com