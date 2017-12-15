Рижское "Динамо"сыграет в хоккей на свежем воздухе у "кепки Ушакова"
Спорт | 15 декабря 2017 года, 16:30
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским и минским "Динамо" на открытом воздухе пройдет в столице Латвии 20 января.
Для этого будет построены специальные трибуны вместимостью 8,5 тысяч зрителей.
Матч состоится на стадионе на улице Лиелвардес в Риге — на открытом катке, расположенном рядом с так называемой "Кепкой Ушакова".
Зрители, которые не смогут попасть на трибуны, получат возможность смотреть игру на больших экранах, которые будут установлены неподалеку от площадки.
Билеты на матч поступят в продажу 15 декабря. Дети дошкольного возраста, школьники, студенты и пенсионеры смогут посетить матч всего за один евро. Цена одного билета для остальных болельщиков составит 10 евро.
Фото: flickr.com