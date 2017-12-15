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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс в пятницу в девятый раз выиграл чемпионат Европы, который проходил на австрийской трассе в Иглсе в рамках пятого этапа Кубка мира.

Мартину на чемпионатах континента нет равных уже с сезона 2009/2010 года. Также это его 50-я победа на этапах Кубка мира.

Брат Мартина Томас Дукурс занял на чемпионате Европы пятое место.

Второе место завоевал южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, а третьем стал россиянин Никита Трегубов.