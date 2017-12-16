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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в число 25 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Рейтинг опубликован на сайте телеканала TSN.

Форвард занял 16-е место в рейтинге. Он стал единственным россиянином в списке. На первое место эксперты поставили канадца Уэйна Гретцки, вторым стал его соотечественник Бобби Орр, третьим — еще один канадец Горди Хоу.

Помимо Овечкина, из действующих игроков в рейтинг вошли нападающий «Питтсбург Пингвинс» и сборной Канады Сидни Кросби (восьмое место), а также чех Яромир Ягр, выступающий за «Калгари Флэймз» (23-е место).

В октябре Овечкин установил рекорд НХЛ по числу заброшенных в овертайме шайб. Результативное действие российского форварда принесло победу «Вашингтону» в матче с «Детройт Ред Уингс». Этот гол стал для нападающего 20-м в овертаймах.

Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он шесть раз принимал участие в Матче всех звезд НХЛ.