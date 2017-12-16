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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением об отстранении сборной России от Олимпиады-2018. Слова чиновника приводит RT.

«Это очень и очень непростое решение. Я могу понять российскую позицию, реакцию болельщиков, спортсменов, политиков. Принять такое нелегко, согласен. И для меня это тоже непросто. Ведь за 50 дней до начала Игр мы в связи с этим решением сталкиваемся с проблемами", - сказал Фазель.

По его словам, сейчас нам нужно минимизировать сопутствующий ущерб. "Понимаете, исключают хоккейную команду, которая была «чистой» на сочинской Олимпиаде. Я говорю о мужской хоккейной сборной. И приходится объяснять им: «Вы можете поехать на Олимпиаду, но без своего флага и гимна». А они-то ничего плохого не совершили! Принять такое нелегко», — сказал Фазель.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин, основавший движение Putin Team, призвал участников гонки «Лыжня Николая Зимятова» поддержать олимпийскую сборную России.