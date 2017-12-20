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Глава антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм заявил, что норвежские инспекторы откажутся от участия в работе на Олимпийских играх 2018 года, сообщает Expressen. Как отметил Сульхейм, причиной этому послужил тот факт, что организаторы Игр-2018 отказались платить зарплату специалистам из Норвегии за помощь в допинг-контроле.

«Мы считаем неверной позицию организаторов Олимпиады-2018, которые считают, что норвежские инспекторы допинг-контроля должны работать добровольно. Наши специалисты должны получать разумную зарплату в течение тех трех недель, пока они будут находиться в Пхенчхане. Кроме того, организаторы также должны оплатить поездку норвежских инспекторов в Южную Корею. Если же они осознанно полагаются на добровольную помощь, то это говорит об отсутствии профессионализма», — сказал Сульхейм.

Также он отметил, что международные спортивные организации не должны управлять антидопинговыми агентствами.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.