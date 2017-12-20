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Рижское "Динамо" победило в гостях владивостокский "Адмирал" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У хозяев отличился Роберт Саболич (23-я секунда). В составе гостей шайбы забросили Микелис Редлих (48-я секунда) и Брэндон Макмиллан (55-я и 58-я минуты).

Команды побили рекорд КХЛ по двум самым быстрым голам, им понадобилось 48 секунд. Предыдущий рекорд - 55 секунд - был установлен 6 декабря 2009 года в игре между ХК МВД и череповецкой "Северсталью" (3:5). Тогда игроки ХК МВД Алексей Угаров и Мэтт Эллисон отличились на 46-й и 55-й секундах соответственно.

Рижский клуб с 38 баллами занимает 13-е место в таблице Западной конференции. В следующем матче 21 декабря "Динамо" в гостях встретится с хабаровским "Амуром".

Фото из Flickr