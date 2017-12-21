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Латвийский баскетболист, звезда НБА Кристап Порзиньгис снялся в рекламе adidas со лучшими спортсменами мира. Как пишет sportacentrs.com, спортивный концерн adidas выпустил новый рекламный ролик под девизом #HereToCreate. В нем снялись Лионель Месси, Поль Погба, Дэвид Бекхэм, Джеймс Харден, Деррик Роуз и другие известные спортсмены, которые призывают с экрана меняться и менять жизнь к лучшему.

Спортивный бренд организовал круглый стол с известными личностями из мира спорта, моды и шоу-бизнеса, которые поговорили о том, как изменить свою жизнь. За одним столом в новой рекламной кампании Calling all Creators собрались Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Поль Погба, звезды НБА во главе с Джеймсом Харденом, Дерриком Роузом и Кристапом Порзиньгисом, Фаррелл Уильямс, Pusha T и другие знаменитости.

Вместе звезды много говорят о творчестве и инновациях. "Создавай. Не жди, пока кто-то сделает это за тебя. Сегодня креативность — это все. Она может изменить мир и правила игры. Присоединяйся! Изменим жизнь вместе", — говорят они с экрана.

фото: Flickr