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Баскетболист Кристап Порзиньгис и теннисистка Алена Остапенко признаны лучшими спортсменами Латвии в 2017 году. Церемония вручения наград лауреатам в латвийском спорте прошла в рижском кинотеатре Splendid Palace.

На звание "спортсменка года" также претендовали теннисистка Анастасия Севастова, которая впервые в карьере вошла в топ-15 мирового рейтинга, легкоатлетка Лаура Икауниеце-Адмидиня, установившая рекорд Латвии в семиборье, тяжелоатлетка Ребека Коха, завоевавшая историческую для Латвии бронзу на чемпионате мира, и Анастасия Григорьева, которая завоевала серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира в спортивной борьбе.

Помимо Порзиньгиса, на титул лучшего спортсмена года претендовали скелетонист Мартин Дукурс, биатлонист Андрей Расторгуев, боксер Майрис Бриедис, байдарочник Алексей Румянцев и штангист Артур Плесниекс.

Дукурс в этом году в девятый раз подряд стал чемпионом Европы, Расторгуев впервые в карьере поднялся на подиум на этапе Кубка мира, Бриедис стал чемпионом мира по версии WBC и вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса, Плесниекс завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, а Румянцев — бронзовую.

Лучшим тренером уходящего года признан многолетний тренер сборной Латвии по тяжелой атлетике Эдуард Андрушкевич. Помимо него, за титул сражались Дайнис Дукурс, Сандис Прусис и Айнар Багатскис.

Победу в номинации "Восходящая звезда года" одержала легкоатлетка Гунта Латышева-Чударе. В этом году она завоевала золотую медаль в беге на 400 метров на молодежном чемпионате Европы (U-23), а на взрослом чемпионате мира заняла 12-е место, став быстрейшей среди европеек. Кроме того, 22-летняя уроженка Резекне завоевала серебряную медаль Универсиады в беге на 200 метров.

Лучшей командой в игровых видах спорта названа мужская сборная Латвии по баскетболу, занявшая пятое место на Евробескете.

Лучшей командой в индивидуальных видах спорта стал бобслейный эпипаж Оскар Мелбардис/Даумантас Дрейшкенас/Арвис Вилкасте/Янис Стренга. Они заняли четвертое место на чемпионате мира. В прошлом году они завоевали золото и также были признаны лучшей командой в индивидуальных видах спорта.

Спортсменом года в технических видах спорта признан Паулс Йонас — чемпион мира по мотокроссу в классе MX2.

Спецприз от Паралимпийского комитета второй год подряд получила Диана Дадзите, завоевавшая три золотых медали на чемпионате мира по легкой атлетике.

Спортивным событием 2017 года в Латвии признан чемпионат Европы по пляжному волейболу, проходивший летом в Юрмале.

Многолетний вратарь сборной Латвии по хоккею Эдгар Масальскис получил специальный приз как пример в спорте.

Масальскис — единственный пока что латвийский хоккеист, который сыграл на 15 чемпионатах мира подряд. В общей сложности 37-летний Масальскис провел 160 матчей за национальную команду — рекорд среди вратарей.