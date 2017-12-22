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Латвийский скелетонист, девятикратный чемпион Европы, Мартин Дукурс в интервью Latvijas Avīze рассказал, что из-за того, что золотая олимпийская медаль российского спортсмена перешла к нему, с ним перестали общаться спортсмены из России.

"Они со мной не разговаривают, не здороваются, упрекают. Я только не понимаю за что? Мне и всем остальным надо сожалеть об их действиях на Олимпийских играх? Неплохо перевернуть все в другую сторону и изображать, как будто ничего и не было. Если им такая манера поведения нравится, то пускай продолжают. Однако остальная часть спортивного общества ждала все-таки действий иного рода. Лично мне никто ничего не говорил, просто отводили взгляд и не приветствовали. Атмосфера довольно скверная", - пояснил Дукурс.

Он добавил, что считает странным решение допустить россиян на чемпионат мира.

"Это довольно странное решение. Скоро состоится заседание Спортивного арбитражного суда, на котором все решится и уже не получится спрятаться. Ну, а пока никто не хочет принимать поспешных решений", - сказал спортсмен.

Он признался, что ждет заключения Спортивного арбитражного суда.

"Жду решение суда, так как все может изменится, поэтому заранее не загадываю. Когда Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о дисквалификации Александра Третьякова, возникло чувство волнения - наконец что-то сдвинулось с мертвой точки, потому как летом казалось, что это дело уже положили на полку", - отметил Дукурс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медали Олимпийских Игр 2014 года в Сочи.

Таким образом, после лишения Третьякова золотой медали, чемпионом Игр-2014 будет объявлен латвийский скелетонист Мартин Дукурс, который в Сочи выиграл серебряную медаль. В свою очередь брат Мартина Томас Дукурс, занявший в Сочи четвертое место, станет бронзовым призером.