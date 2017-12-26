"Не исключено, что российский флаг на Олимпиаде все-таки появится!", - признался в эфире радио Baltkom один из лучших спортивных фотографов мира, победитель самого авторитетного международного фотоконкурса World Press Photo-2016 Владимир ПЕСНЯ.

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Владимир Песня поедет на Олимпийские игры в Корее как аккредитованный фотожурналист. По поводу cкандала с отстранением сборной России от участия в играх, Владимир сказал:

"В истории Олимпийских игр было множество подобных случаев. И на каждую Олимпиаду какая-нибудь страна по каким-то причинам не едет. Был, в том числе, и бойкот ЮАР, мало у нас известный. Но когда дисквалифицируется, по сути, олимпийский национальный комитет – такое в истории Игр произошло впервые.

Надо понимать, что антидопинговый комитет WADA – это по сути тайная полиция, которая как любая тайная полиция заинтересована в своем существовании и поиске постоянных врагов. Когда-то они боролись с финскими лыжниками, было время, когда они преследовали американских легкоатлетов. Им важно показывать значимость и важность своей организации.

Представьте, что в футболе судья неправильно назначил пенальти, команда его пробила и выиграла. Потом все посмотрели повтор и поняли, что судья был не прав. Его могут за это дисквалифицировать, поругать, пожурить, оштрафовать. Но результат матча никто не оспаривать не будет. Потому что матч закончился.

А в данном случае антидопинговый комитет начал махать кулаками после драки, чем по сути расписался в своей плохой работе. Они никого не поймали непосредственно в момент нарушения правил. То есть плохо сработали именно они. Конечно, если есть за что, то человека можно и нужно отлучать от спорта и дисквалифицировать.

Но, на мой взгляд, недопустимо переигрывать результаты прошедших соревнований. И совершенно недопустимо делать это по национальному признаку и под одну гребенку причесывать всех, в том числе и тех, кто выступает в тех видах спорта, где вообще не нужен допинг. Как в фигурном катании, например.

Однако, на мой взгляд, решение, которое принял Международный Олимпийский Комитет относительно участия олимпийской сборной России в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане – оно далеко не самое жесткое, которое могло быть. И не самое бесповоротное. Найден некий компромисс.

Во-первых, слово «Россия» там все равно будет звучать. На форме у наших спортсменов будет написано «Олимпийский атлет из России». И при объявлении спортсмена все равно будут говорить, что он из России.

Во-вторых, очень важно, что нам разрешили участвовать в командных видах спорта – в хоккее, фигурном катании, лыжных и биатлонных эстафетах.

В-третьих, насколько мне известно, перед окончанием Олимпиады будет специальное заседание МОК, на котором будут решать, сможет ли Россия принять участие в церемонии закрытия Игр. И если ни каких инцидентов с допингом у наших спортсменов не произойдет, то не исключен момент, что российский флаг на Олимпиаде тоже появится.

С другой стороны, некоторые люди продолжают копать под Россию. Есть сведения, что уже готовы списки из спортсменов в летних видах спорта. И в этом списке 600 человек. Это очень смешно, потому что там есть футболисты, которые если и принимают допинг, то только в виде коньяка и сигарет.

Сложно сказать, как к этому относиться. На самом деле речь здесь идет о переделе сфер влияния, и мы достаточно сильно пока в этой истории проигрываем.

Я лично считаю, что большая часть вины за это лежит на наших спортивных чиновниках, которые во время не сделали никаких шагов именно по защите спортсменов. Надо было сразу обращаться в суды. Потому что доказательств нет.

Я, например, читал мотивировочное заключение по одному из лыжников, где говорится, что в его пробах не найдено никаких запрещенных субстанций, но он отстранен, потому что теоретически его проба могла быть подменена! И такое сплошь и рядом.

Притом, что многие спортсмены действительно наказаны по делу. Фамилий не буду называть, но я это знаю. Ужасно то, что проблему перенесли с конкретных личностей на целую сборную и на целую страну."

Владимир Песня приезжал в Ригу, чтобы принять участие в открытой встрече с рижскими фотографами и любителями фотографии в клубе "Культурная линия" и обсудить участие в предстоящем фото-фестивале "Amber Breeze".