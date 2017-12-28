Алена Остапенко стала "Человеком Европы в Латвии" (8)
Титул "Человека Европы в Латвии" в этом году получила теннисистка Алена Остапенко, сообщили сегодня на церемонии представители "Движения Европы в Латвии".
Голосующие отметили, что благодаря Остапенко флаг Латвии развевался в честь победы на европейском и мировом уровне, и ее победы вдохновили и сплотили общество.
Лауреат награды 2016 года, физик и математик Андрис Амбайнис сказал, что победа теннисистки на турнире French Open стала прекрасным достижением, и пожелал Остапенко успеха и в будущем. Награда будет передана теннисистке в январе.
В последнем туре голосования были выдвинуты три кандидата - Остапенко, основатель TechHub Riga Андрис Берзиньш и режиссер Криста Буране.
В пятерку лучших вошли также председатель Конституционного суда Инета Зиемеле и скелетонист Мартин Дукурс.
Напомним, 22 декабря Остапенко, а также баскетболист Кристапс Порзиньгис были признаны лучшими спортсменами Латвии в 2017 году.