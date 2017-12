Спорт |

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла латвийской спортсменке Алене Остапенко в выставочном матче в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:5 в пользу Остапенко.

Выставочный матч в Абу-Даби продолжался 1 час 7 минут. Серена стартовала с брейка, но затем отдала три собственные подачи из четырех и проиграла первый сет.

Во второй партии на подаче хуже играла Елена: 2 брейка против четырех у американки. На тай-брейке лучше оказалась Остапенко.

Прежде Остапенко и Уильямс не встречались.

Серена Уильямс не выступала на турнирах WTA с января, а 1 сентября 23-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

Ранее Серена Уильямс была признана лучшей спортсменкой 2017 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что немного волновалась и думала о дочери во время выставочного матча в Абу-Даби против латвийской теннисистки Алены Остапенко.

"Я немного волновалась, смотрела на свою команду и думала: «Олимпия в порядке?», — цитирует Уильямс сайт WTA. — Это действительно здорово — вернуться на корт. Это первый раз, когда я играла в Абу-Даби, а первые матчи всегда невероятно тяжелые, но это было здорово, и я рада, что смогла выступить здесь", сказала американская теннисистка.

"[Serena] was always my idol when I was growing up...and really love the way she plays," said #Ostapenko, who was 2 when Serena Williams started her Slam winning spree at the 1999 #USOpen. pic.twitter.com/eYEa6lrX1k