Мексиканский футболист убил удалившего его арбитра
Спорт | 2 января 2018 года, 09:51
В Мексике арбитр Хосе Вальдемар Эрнандес Капитильо скончался в госпитале после того, как футболист ударил его по голове, сообщает британское издание Daily Mail.
Во время матча он показал красную карточку одному из футболистов. В ответ игрок нанес судье удар по голове, в результате чего тот потерял сознание и был госпитализирован.
Арбитр находился 30 дней в коме, после чего скончался. Против футболиста возбуждено уголовное дело, он находится под арестом.
фото freeimages.com, pexels.com-Free Download
Источник: Газета.ru