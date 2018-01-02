Остапенко проиграла на старте теннисного турнира в Китае (2)
Спорт | 2 января 2018 года, 12:24
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 000 долларов.
В своем стартовом матче Остапенко, получившая второй номер посева на турнире, уступила чешке Кристине Плишковой - 1:6, 4:6. На корте соперницы провели 1 час 19 минут.
Во втором круге Плишкова встретится с румынкой Аной Богдан.
Источник: rsport.ria.ru
Ничего,ещё успеет отыграться! она молодая.
2
Ответить
И ни одного лайка ни поздравления.триумф прошёл,чемпионка же .это просто спорт,сегодня ты,завтра тебя
Ответить