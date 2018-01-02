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Первая ракетка Латвии Алена Остапенко не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Шэньчжэне (Китай), призовой фонд которого превышает 625 000 долларов.

В своем стартовом матче Остапенко, получившая второй номер посева на турнире, уступила чешке Кристине Плишковой - 1:6, 4:6. На корте соперницы провели 1 час 19 минут.

Во втором круге Плишкова встретится с румынкой Аной Богдан.

Источник: rsport.ria.ru