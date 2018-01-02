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Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 000 долларов.

Во втором круге Севастова обыграла Сорану Кирстя из Румынии - 6:2, 6:1 всего за 57 минут, несмотря на то, что уступила ей два предыдущих матча.

В четвертьфинале Севастова сразится с сербкой Александрой Крунич, чья соперница по второму кругу, вторая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса, не смогла завершить встречу из-за проблем с ногой.

Посеянная на турнире под первым номером Мугуруса при счете 7:5, 6:7 (3:7), 2:1 не смогла продолжить встречу.

Севастова и Крунич дважды встречались в своей карьере, оба матча прошли на грунте в 2016 году.

Если на турнире в Стамбуле Севастова выиграла сербку со счетом 6:0, 6:0, то в марокканском Рабате балканская спортсменка смогла взять реванш: 6:3, 6:2.

Как сообщалось, в австралийском Брисбене стартовал теннисный турнир категории WTA "Premier". В первом круге вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова обыграла австралийку Саманту Стосур — 6:1, 6:3.

Источник: championat.com