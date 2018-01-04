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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова одержала победу над сербкой Александрой Крунич в двух партиях - 6:2, 6:4. Спортсменка из Латвии вышла в полуфинал турнира в Брисбене. Об этом сообщает www.gotennis.ru .

Матч продлился один час и 26 минут. Сейчас Севастова занимает 16-ю строчку в рейтинге WTA. 27-летняя спортсменка записала в свой актив четыре брейка и семь эйсов, один раз ошибившись при подаче. Соперница Севастовой, 24-летняя Крунич сейчас занимает 53-е место в мировой классификации. Сербка один раз взяла подачу соперницы, выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку.

Сообщается, что в матче за выход в финал Севастова будет бороться с беллорусской спортсменкой Александрой Соснович.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал теннисного турнира в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 900 000 долларов.