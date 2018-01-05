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Первая игра 2018 года закончилась для рижского "Динамо" удачно - в домашнем матче команда победила одного из лидеров КХЛ, нижнекамский "Нефтехимик"

Эта игра состоялась вчера, 4 января. Хозяевам льда удалось отбиться и выиграть со счетом 2:1.

Впереди у рижан еще шесть домашних матчей подряд, ближайший из которых состоится 6 января против уфимского "Салавата Юлаева".

За эту команду с недавних пор выступает латвийский защитник Оскарс Бартулис.