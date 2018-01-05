Клуб "Динамо" начал год с домашней победы (1)
Спорт | 5 января 2018 года, 12:10
Первая игра 2018 года закончилась для рижского "Динамо" удачно - в домашнем матче команда победила одного из лидеров КХЛ, нижнекамский "Нефтехимик"
Эта игра состоялась вчера, 4 января. Хозяевам льда удалось отбиться и выиграть со счетом 2:1.
Впереди у рижан еще шесть домашних матчей подряд, ближайший из которых состоится 6 января против уфимского "Салавата Юлаева".
За эту команду с недавних пор выступает латвийский защитник Оскарс Бартулис.
4 января 2018 г.
А толку...,последнее место в западной конференции...
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