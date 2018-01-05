Севастова не прошла в финал турнира в Брисбене
Спорт | 5 января 2018 года, 12:45
Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова не сумела выйти в финал турнира категории WTA Premier в Брисбене.
Лиепайчанка на стадии полуфинала уступила белорусской теннисистке Александре Соснович со счетом 6:7 (3:7), 4:6.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. Ранее соперницы на корте не встречались.
В финале турнира Соснович сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с украинкой Элиной Свитолиной.
Источник: sport-express.ru