Спорт |

Вторая ракетка Латвии Анастасия Севастова не сумела выйти в финал турнира категории WTA Premier в Брисбене.

Лиепайчанка на стадии полуфинала уступила белорусской теннисистке Александре Соснович со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Ранее соперницы на корте не встречались.

В финале турнира Соснович сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с украинкой Элиной Свитолиной.

Источник: sport-express.ru