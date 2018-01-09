Неймар стал самым дорогим футболистом мира (1)
Спорт | 9 января 2018 года, 15:32
Бразильский футболист Неймар занял первую строчку в списке самых дорогих игроков мира. Его трансфер составитель рейтинга, издание Football Observatory, оценило в 213 млн евро.
В августе 2017 года Неймар перешел из каталонской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.
На втором месте списка аргентинский нападающий Лионель Месси, трансферная стоимость которого оценивается в 202 млн евро. На третьем англичанин Харри Кейн, выступающий за «Тоттенхем». Его оценили почти в 195 млн евро.
Источник: ПОЛИТ.РУ
Сколько же снега, он должен почистить, за такие деньги?
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