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Бразильский футболист Неймар занял первую строчку в списке самых дорогих игроков мира. Его трансфер составитель рейтинга, издание Football Observatory, оценило в 213 млн евро.

В августе 2017 года Неймар перешел из каталонской «Барселоны» во французский «Пари Сен-Жермен» за 222 млн евро.

На втором месте списка аргентинский нападающий Лионель Месси, трансферная стоимость которого оценивается в 202 млн евро. На третьем англичанин Харри Кейн, выступающий за «Тоттенхем». Его оценили почти в 195 млн евро.