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Матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между рижским "Динамо" и одноименной командой из Минска, который пройдет в столице Латвии, соберет аншлаг. Об этом заявил председатель совета директоров рижского клуба Юрис Савицкис.

"Все билеты на матч на открытом воздухе уже проданы, совершенно точно состоится аншлаг. КХЛ предложила нам провести такой матч, и мы согласились. Вместе с КХЛ и мэром города мы организуем эту игру, которая принесет много эмоций для наших зрителей. Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и результатом, для нас сейчас каждый матч важен", - сообщил Савицкис.

Напомним, встреча состоится 20 января на улице Лиелвардес в Риге - на открытом катке, расположенном рядом с так называемой кепкой Ушакова.

Для этого будет построены специальные трибуны вместимостью 8,5 тысяч зрителей.

До нынешнего сезона КХЛ не проводила матчей на открытом воздухе. Первая такая игра состоялась 2 декабря в Хельсинки, где местный "Йокерит" уступил петербургскому СКА со счетом 3:4. Встреча стала самой посещаемой в истории лиги и собрала 17 645 зрителей.

Фото из Flickr