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Латвия могла бы завоевать одну золотую медаль на предстоящей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Об этом свидетельствуют данные исследования Gracenote, пишет Latvijas avīze.

По прогнозам, олимпийским чемпионом станет скелетонист Мартин Дукурс. В прошлом году победу пророчали бобслеисту Оскару Мелбардису, которого в этом году из виртуального списка медалистов вытеснили немцы.

Первое место на предстоящей Олимпиаде вероятно получат спортсмены из Германии - им прогнозируют 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Вторую позицию в списке занимают норвежцы, которым достанутся 14 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Третье место в рейтинге отведено Канаде - спортсмены этой страны могут получить семь золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Хозяевам Олимпиады-2018 - южнокорейским спортсменам - обещают семь золотых и три серебряных медали, которые поставят их на шестую строчку в списке Gracenote.

Правда, из этих прогнозов исключена Россия, которую МОК дисквалифицировал из Олимпийских игр. Российские спортсмены смогут стартовать под нейтральным флагом, а на их форме будет надпись Olympic Athlete from Russia. В свой следующий прогноз Gracenote обещает включить и россиян.

В позапрошлом году, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Латвии обещали две серебряных и одну бронзовую медаль, однако наши спортсмены вернулись домой без наград.

На зимней Олимпиаде-2014 Латвия выиграла две серебрянных и две бронзовых медали.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 февраля до 25 февраля, спортсмены разделят между собой 102 медали в 15 видах спорта.