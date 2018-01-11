Руководство "Динамо Рига" объяснило запрет на посещение игр для "Ведьмака Юрчика" (24)

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Спорт | 11 января 2018 года, 08:37

В конце минувшей недели разразился скандал в связи с запретом посещать игры хоккейного клуба "Динамо Рига" колоритному болельщику, который приходит на крупные спортивные мероприятия Юрию Петерсону, или как его в народе называют "Ведьмак Юрчик".

В соцсетях по этому поводу развернулась целая дискуссия, многие пользователи даже пригрозили не посещать игры "Динамо", если Юрчику не позволят приходить на игры.

Председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с LTV прокомментировал ситуацию, вызвавшую такой общественный резонанс.

"Я не понимаю, почему вообще такую мелкую проблему вынесли чуть ли не на государственный уровень. Как-будто СМИ больще нечего делать", - недоумевает Савицкис.

Функционер указал, что "Юрчик" не просто фанат, а "реальная ошибка".

"Он напугал очень многих зрителей. Неужели не хватает того, что ребенок при виде его стал заикаться?", - указал Савицкис.

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Были такие зрители, которые предупредили руководство "Динамо", что игры из-за негативного образа Петерсона больше не будут посещать.

В отличие от Савицкиса, большинство фанов команды в соцсетях высказало поддержку "Юрчику" и призвало руководство клуба изменить решение.

"Если с ним солидаризируется фан-клуб рижского "Динамо", тогда мы создадим новый фан-клуб", - указал Савицкис.

"Мы не допустим такой ситуации, когда ведьмы и черти будут править Латвией", - сообщил руководитель клуба.

В свою очередь "персона нон грата" Петерсонс указал, что никогда не видел, что от его образа "ведьмака" были напуганы дети.

"На самом деле все в точности наоборот, все бегут потрогать, сфотографироваться, спросить автограф", - указал Юрчик.

По словам болельщика, еще в конце прошлого сезона в рижском "Динамо" намекнули, что образ Юрчика надо менять, поскольку он негативен и якобы приносит неудачи.

Перед первой игрой рижского "Динамо" в 2018 году Юрчик от других болельщиков узнал, что вход в Arēna Rīga на домашние матчи латвийского клуба КХЛ ему запрещен.

фото: соцсети

Источник: nra.lv
Комментарии 24
Ну2 часа назад
Вот придурки ! Если кому-то не нравится Юрчик, то верните пропавшую свинью- Цукмена. Он то точно олицетворяет Латвию и всяких там политиков и экспертов.
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ёклмн2 часа назад
Человечек столько лет "выдуривался"...,а тут ХА!...,и всё! не нужОн(имидж не подходит больше)...:) А где раньше были,если от него все неуспехи команды!?Да,видать "демократия"...,она такая...Особливо понравилось --- "мы недопустим когда чтобы черти и ведьмы будут править Латвией" --- это перл!...Однозначно!:)
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Ять2 часа назад
Больных родителей, которые водят детей на хоккей нужно лишать родительских прав. Во первых там шум, гам и мат, а кроме того, создается угроза жизни и здоровью ребенка. Есть статистика погибших детей на хоккее от удара шайб .
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