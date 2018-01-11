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В конце минувшей недели разразился скандал в связи с запретом посещать игры хоккейного клуба "Динамо Рига" колоритному болельщику, который приходит на крупные спортивные мероприятия Юрию Петерсону, или как его в народе называют "Ведьмак Юрчик".

В соцсетях по этому поводу развернулась целая дискуссия, многие пользователи даже пригрозили не посещать игры "Динамо", если Юрчику не позволят приходить на игры.

Председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с LTV прокомментировал ситуацию, вызвавшую такой общественный резонанс.

"Я не понимаю, почему вообще такую мелкую проблему вынесли чуть ли не на государственный уровень. Как-будто СМИ больще нечего делать", - недоумевает Савицкис.

Функционер указал, что "Юрчик" не просто фанат, а "реальная ошибка".

"Он напугал очень многих зрителей. Неужели не хватает того, что ребенок при виде его стал заикаться?", - указал Савицкис.

Были такие зрители, которые предупредили руководство "Динамо", что игры из-за негативного образа Петерсона больше не будут посещать.

В отличие от Савицкиса, большинство фанов команды в соцсетях высказало поддержку "Юрчику" и призвало руководство клуба изменить решение.

"Если с ним солидаризируется фан-клуб рижского "Динамо", тогда мы создадим новый фан-клуб", - указал Савицкис.

"Мы не допустим такой ситуации, когда ведьмы и черти будут править Латвией", - сообщил руководитель клуба.

В свою очередь "персона нон грата" Петерсонс указал, что никогда не видел, что от его образа "ведьмака" были напуганы дети.

"На самом деле все в точности наоборот, все бегут потрогать, сфотографироваться, спросить автограф", - указал Юрчик.

По словам болельщика, еще в конце прошлого сезона в рижском "Динамо" намекнули, что образ Юрчика надо менять, поскольку он негативен и якобы приносит неудачи.

Перед первой игрой рижского "Динамо" в 2018 году Юрчик от других болельщиков узнал, что вход в Arēna Rīga на домашние матчи латвийского клуба КХЛ ему запрещен.

No Arēnas Rīga uz.. Ogres ledus halli - tur sastapām Raganu Jurčiku. Aprunājāmies. Masku mest krūmos viņš... https://t.co/2eV1y6xNJz — Jānis Zvērs (@janiszvers) January 10, 2018

"Dinamo" kādreiz apdāvinātais talismans "Jurčiks Ragana" deviņus gadus bijis teju vai nelegālis https://t.co/s95SgELWtw pic.twitter.com/wtN37a1yjh — LTV Sports (@ltvsports) January 10, 2018

Jurčiks Ragana vainīgs :) -> Savickis skaidro Rīgas 'Dinamo' neveiksmīgās sezonas iemeslus https://t.co/AEIRZthVm9 — Andris Gailitis (@agailitis) January 10, 2018

Pēc KHL reglamenta neoficiālais talismans Jurčiks Ragana ir nelegālis: https://t.co/EH8pcJKldM — Ingvilda (@Ingvilda) January 10, 2018

Arī totalizatora “Betsafe” bukmeikeri aktīvi seko līdzi notikumiem un prognozē, ka hokeja kluba administrācija... https://t.co/HT0BW0AtNH — Likehockey (@LikehockeyLV) January 10, 2018

фото: соцсети