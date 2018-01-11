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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Алена Остапенко подписала контракт с крупным маркетинговым агентством IMG. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Бен Ротенберг.

Агентом 20-летней латвийской спортсменки стал Макс Айзенбад, который также сотрудничает с пятикратной победительницей турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.

Также Макс известен по работе с китаянкой Ли На, американкой Мэдисон Кис и британкой Лорой Робсон.