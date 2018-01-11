С Остапенко впредь будет работать агент Шараповой
Спорт | 11 января 2018 года, 12:35
Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Алена Остапенко подписала контракт с крупным маркетинговым агентством IMG. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Бен Ротенберг.
Агентом 20-летней латвийской спортсменки стал Макс Айзенбад, который также сотрудничает с пятикратной победительницей турниров "Большого шлема", бывшей первой ракеткой мира россиянкой Марией Шараповой.
Также Макс известен по работе с китаянкой Ли На, американкой Мэдисон Кис и британкой Лорой Робсон.
Šarapovas aģents turpmāk pārstāvēs arī Ostapenko: https://t.co/zAURt37rPu— Diena (@DienaLv) 11 января 2018 г.
Источник: Чемпионат