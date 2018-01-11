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В первом этапе теннисного турнира Australian Open Алена Остапенко встретится с 37-летней Франческой Скъявоне, а первой соперницей Анастасии Севастовой в Мельбурне станет спортсменка из США Варвара Лепченко. Об этом пишет Nra.lv.

Остапенко выступит под седьмым номером, соответствующим своему рейтингу. Отсеивание в восьмерку означает, что других спортсменок Топ 8 она не сможет встретить раньше четвертьфинала. Латвийская теннисистка еще не была в такой хорошей ситуации на соревнованиях Grand Slam. В четвертьфинале Остапенко может сыграть против Каролины Возняцкой.

Латвийская теннисистка в Australian Open будет участвовать уже третий раз. В 2016 году она проиграла в первом этапе, а в прошлом году достигла третьего этапа, в котором проиграла Каролине Плишковой. В этот раз у нее не может быть такой сильной соперницы раньше второй недели.

37-летняя теннисистка из Италии Франческа Скъявоне сейчас находится на 96-м месте в рейтинге, но ее рекордом была четвертая позиция. Самым большим ее карьерным достижением была победа на French Open, где она выступила в 2010 году.

Если Остапенко победит Скъявоне, во втором этапе она сразится с китаянкой Йинь-Йинь Дуан или колумбийкой Мариной Дуки-Мариньо.