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Футбольный клуб второго японского дивизиона «Йокогама» подписал соглашение с Кадзуеси Миурой, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Контракт с игроком, которому в феврале исполнится 51 год, рассчитан до конца сезона. Он является самым возрастным профессиональным футболистом в мире.

Футболист начал карьеру в 1986 году в бразильском «Сантосе». Также он выступал также за «Токио Верди», итальянскую «Дженоа», хорватское «Динамо» из Загреба, австралийский «Сидней».

В активе Миуры 89 матчей за сборную Японии, в которых он забил 55 мячей. В 1992 году он стал чемпионом Азии.