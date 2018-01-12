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Мадридский футбольный клуб "Реал" намерен купить нападающего французского "ПСЖ" Неймара и готов потратить на это 400 млн евро, сообщает ТАСС со ссылкой на испанское издание Marca.

Отмечается, что "Реал" попытается осуществить сделку летом 2019 года. Для мадридского клуба переход Неймара важен не только из-за звездного статуса игрока, но и с точки зрения противостояния с "Барселоной", за которую бразилец выступал с 2013 по 2017 год.