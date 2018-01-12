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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс завоевал бронзу на этапе Кубка мира в швейцарском в Санкт-Морице. По сумме двух попыток спортсмен отстал от победителя соревнований на 1,10 минут. показал результат 2 минуты 14,47 секунды.

Первым стал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин, он показал результат 2 минуты 14,47 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнг (отставание 0,87 секунды).

Россиянин Александр Третьяков (+1,16), показавший в первой попытке второй результат, стал пятым. Никита Трегубов (+1,32) и Владислав Марченков (+1,80) заняли седьмое и десятое места соответственно.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 19 января в немецком Кенигсзее.