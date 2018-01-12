Дукурс завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Швейцарии (4)
Спорт | 12 января 2018 года, 18:48
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс завоевал бронзу на этапе Кубка мира в швейцарском в Санкт-Морице. По сумме двух попыток спортсмен отстал от победителя соревнований на 1,10 минут. показал результат 2 минуты 14,47 секунды.
Первым стал южнокорейский скелетонист Юн Сон Бин, он показал результат 2 минуты 14,47 секунды. Второе место занял немец Аксель Юнг (отставание 0,87 секунды).
Россиянин Александр Третьяков (+1,16), показавший в первой попытке второй результат, стал пятым. Никита Трегубов (+1,32) и Владислав Марченков (+1,80) заняли седьмое и десятое места соответственно.
Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 19 января в немецком Кенигсзее.
Ну Дукукрс начинай кричать про допинг!
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Это,который царапал или настучал ?
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Это тот который кричит раньше всех про допинг и потом не понимает почему с ним не разговаривают!
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