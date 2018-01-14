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27 января, в Сигулде состоится первый официальный чемпионат Латвии по снежному волейболу ERGO Winter Open, в котором будут определены победители и в мужской, и в женской конкуренции. Об этом пишет Nra.lv .

"Латвийская федерация волейбола хочет с гордостью сообщить о первом официальном чемпионате Латвии по снежному волейболу! Мы рады, что латвийцы настолько любят волейбол, что они готовы играть в него где угодно и при любых погодных условиях", - рассказал президент Латвийской федерации волейбола Атис Сауснитис.

В снежный волейбол играют на поле, которое покрыто снегом, и его правила очень похожи на правила пляжного волейбола. Игра длится до победы в двух сетах.

Победители чемпионата также отправятся на участие в соревнованиях Европы по снежному волейболу, которые пройдут с 23 по 25 марта в Австрийских Альпах - в Ваграйне. В начале апреля прошлого года, латвийские спортсменки Екатерина Степанова и Марта Озолиня победили в шестом этапе европейского тура на лыжном курорте в Лихтенштейне.

Чтобы принять участие в чемпионате, до 22 января нужно послать заявку на адрес: pieteikumi@volejbols.lv. В ней следует указать имя, фамилию, год рождения, адрес электронной почты и номер телефона участника. В турнире могут участвовать игроки, родившиеся в 2001 году или ранее.

Фото: flickr.com