Осталась последняя возможность проголосовать за Порзиньгиса (3)

фото

Спорт | 15 января 2018 года, 11:03

Сегодня у латвийцев есть последняя возможность поддержать баскетболиста Кристапа Порзиньгиса в Матче всех звезд НБА. Голосование проводится до сегодняшнего дня включительно.

фото

Голосовать можно один раз в день на домашней странице nba.com НБА, в мобильном приложении, в Twitter, Facebook и на платформе Google Search. Пользователи социальных сетей к имени и фамилии своего фаворита должны добавить хештег #NBAVOTE. Голосование продлится до 15 января включительно.

Баскетболист Кристапс Порзиньгис имеет шансы попасть в команду Матча всех звезд НБА, если болельщики поддержат его своими голосами. Нью-йоркский клуб Knicks призвал поддержать одного из лучших своих игроков на латышском языке.

На сегодняшний день Порзиньгис занимает четвертое место среди игроков Восточной конфедерации, сообщает НБА в своем Twitter.

Матч всех звезд НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов Западной и Восточной конференций. Стартовые пятерки команд определяются голосованием болельщиков: в стартовый состав команд входят два защитника, два нападающих и один центровой, набравшие максимальное количество голосов.

фото

Добавим, Порзиньгис два раза участвовал в Матче восходящих звезд, после чего заявлял, что мечтает сыграть и в Матче всех звезд.

"Хотел туда попасть, хотел сыграть в "Матче всех звезд". Это моя большая мечта. "Матч восходящих звезд" - один шаг к тому, чтобы туда попасть. Надеюсь, это скоро произойдет", - заявил Порзиньгис.

Фото: facebook.com

Инструкции: Fenikssfun

Комментарии 3
ал24 часа назад
А мы тут причем? Парень уехал зарабатывать деньги в Штаты, это его личное дело. Мы по этой логике получается должны теперь голосовать и поддерживать каждого хуторянина, который в Ирии поехал зарабатывать? Чем они хуже? Кстати, а если этого кадра спросить про допинг-фейк так он как Дукурс тоже на русских погонит... пусть его Ринька поддерживает!
1
Ответить
Патриот 4 часа назад
Вот пусть его и поддерживают на латышском языке. Буду голосовать против!!!!
Ответить
Тренер3 часа назад
За него уже Ринька проголосовал и этим его уничтожил...
Ответить