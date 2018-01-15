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Латвийская теннисистка Алена Остапенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии, победив итальянку Франческу Скьявоне в двух сетах - 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 20-летняя Остапенко сделала пять эйсов при трех двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта, а 37-летняя Скьявоне сделала один брейк и один эйс при семи двойных.

Следующей соперницей Остапенко станет китайская теннисистка Йин-Йин Дуань, которая взяла верх над колумбийкой Марианой Дуке-Марино со счетом 6:0, 6:1.