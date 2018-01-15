Спорт |

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален не попал в сборную Норвегии на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Глава Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребе заявил, что спортсмен не показал достаточно высоких результатов в этом сезоне.

«К сожалению, Уле-Эйнар не справился с требованиями, а в сборной есть другие биатлонисты, показавшие лучшие результаты, которые соответствуют критериям отбора. Очевидно, что они заслуживают возможности участвовать в Играх», — заявил чиновник.

Сам Бьорндален признался, что расстроен непопаданием в состав сборной на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, сообщает «Советский спорт».

«Честно говоря, я расстроен. У меня была цель попасть на Олимпиаду, выступить там и получить медаль. Но я не смогу этого сделать. Решение такое, какое есть, но я все еще верю, что я мог бы завоевать медаль на Олимпиаде. Потому мне и обидно. До Олимпиады еще месяц, я мог бы набрать форму до ее начала. С мотивацией у меня никогда не было проблем. Я хоть завтра могу выступить на региональных соревнованиях и показать хороший результат», — сказал Бьорндален.

Ранее сообщалось, что Бьорндален не прошел квалификацию в преддверии Олимпиады-2018. На пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге Бьорндален финишировал лишь 42-м в индивидуальной гонке.