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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова, занимающая 15 место в рейтинге WTA, обыграла на Открытом чемпионате Австралии американку Варвару Лепченко со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Во втором круге Анастасии предстоит встреча с пятикратной победительницей турниров Большого шлема россиянкой Марией Шараповой (48-е место в рейтинге WTA). Встреча запланирована на 18 января.

Севастова играет на Australian Open уже седьмой раз. Ее лучшим результатом является выход в 1/8 финала в 2011 году.

Первый в этом сезоне турнир Большого Шлема продлится до 28 января. Его общий призовой фонд составляет 36 миллионов евро.

Источник: tass.ru