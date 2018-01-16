Болельщики смогут бесплатно отправиться в Эстонию на игры Остапенко и Севастовой (1)
Спорт | 16 января 2018 года, 19:31
У любителей тенниса есть возможность бесплатно попасть на игры латвийских спортсменок Алены Остапенко и Анастасии Севастовой в Таллине, пишет Diena.
Латвийская теннисная ассоциация (ЛТА) предоставляет бесплатный автобус, на котором в феврале болельщики отправятся в Эстонию. Там, с 7 по 10 февраля будет проходить Кубок Федерации среди команд первой группы Евро-Африканской зоны.
Бесплатный автобус предусматривается по маршруту Рига - Таллин - Рига. Отмечается, что размещение в гостинице в стоимость услуги не входит.
Более подробная информация по телефону 27717555 (Travel Art LV) или по электронной почте ludmila@travelart.lv.
Фото: pixabay.com
В русском языке принято писать Таллин. С одной Н на конце. А Таллинн оставьте помойке типа дельфи, где эстонские хозяева-наци заставляют журналюг коверкать русский язык.
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