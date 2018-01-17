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37-летний бразильский футболист Роналдиньо завершил карьеру. Об этом сообщает Globo Esporte со ссылкой на брата спортсмена Роберто Ассиса.

"Всё, конец. Мы сделаем большое мероприятие после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Мы будем проводить различные мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч с участием сборной Бразилии", — заявил он.

Роналдиньо — обладатель "Золотого мяча" в 2005 году, в 2004 и 2005 годах признавался ФИФА лучшим футболистом мира. Выступал за национальную сборную Бразилии и бразильские клубы "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Флуминенсе", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро".