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7-я ракетка Открытого чемпионата Австралии по теннису Алена Остапенко вышла в третий раунд соревнований, переиграв китаянку Дуань Инъин со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Алена выполнила 10 эйсов, заработала 35 "виннерсов", допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов из 13 возможных. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 19 активно выигранных розыгрышей, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

В 1/16 финала Остапенко сыграет либо с немкой Моной Бартель, либо с эстонкой Анетт Контавейт.