Севастова проиграла Шараповой во втором раунде Australian Open (2)
Спорт | 18 января 2018 года, 08:52
Мария Шарапова взяла реванш за проигрыш Анастасии Севастовой на US Open и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
Экс-первая ракетка мира взяла верх над латвийской теннисисткой со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 20 минут.
"Анастасия никогда не сдается, — сказала Шарапова, которую цитирует официальный сайт турнира.
"Я довольна тем, насколько агрессивно действовала. Я хорошо играла у сетки, выигрывала мячи, выполняя удары с лета. Я работала над этими компонентами игры, сумела добиться прогресса. Во втором сете возникли небольшие сложности, но я их преодолела. Я победила в двух партиях, что мне не всегда удавалось в прошлом году", - заключила российская спортсменка.
Источник: eurosport.ru
Шарапулькину поздравляем!Вошла во вкус давно забытых громких побед,и трудно ее сейчас будет остановить.Настюша не переживай,у тебя все впереди,и победы и титулы.
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Шарапова на подьеме так что ничего страшного. Юное дарование потому и взяла шлем что не участвовала ни Шарапова из за дисквалификации, ни Серена из за беременности.
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