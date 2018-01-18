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Мария Шарапова взяла реванш за проигрыш Анастасии Севастовой на US Open и вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Экс-первая ракетка мира взяла верх над латвийской теннисисткой со счетом 6:1, 7:6 (7:4). Поединок продолжался 1 час 20 минут.

"Анастасия никогда не сдается, — сказала Шарапова, которую цитирует официальный сайт турнира.

"Я довольна тем, насколько агрессивно действовала. Я хорошо играла у сетки, выигрывала мячи, выполняя удары с лета. Я работала над этими компонентами игры, сумела добиться прогресса. Во втором сете возникли небольшие сложности, но я их преодолела. Я победила в двух партиях, что мне не всегда удавалось в прошлом году", - заключила российская спортсменка.

Источник: eurosport.ru