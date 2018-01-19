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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис не попал в стартовую пятерку сборной Востока на Матч звезд НБА, пишет Diena.

Порзиньгис не попал в стартовый состав, но может принять участие в матче в качестве резервиста.

Стартовые составы определялись путем голосования журналистов, болельщиков и самих спортсменов.

В стартовый состав сборной Западной конфедерации вошли Стефен Карри ("Голден Стейт"), Джеймс Харден ("Хьюстон"), Кевин Дюрант ("Голден Стейт"), Энтони Дэвис ("Нью-Орлеан") и Демаркус Казинс ("Нью-Орлеан"). В роли капитана выступит Карри.

Восточную конфедерацию представят Леброн Джеймс ("Кливленд"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки"), Джоэл Эмбиид ("Филадельфия"), Кайри Ирвинг ("Бостон") и Демар Дерозан ("Торонто"). Капитаном будет Джеймс, для которого будущий матч звезд станет уже 14-м в карьере.

Матч звезд НБА пройдет 18 февраля в Лос-Анджелесе.

Матч всех звезд НБА — ежегодная игра сильнейших действующих баскетболистов Западной и Восточной конференций. Стартовые пятерки команд определяются голосованием болельщиков: в стартовый состав команд входят два защитника, два нападающих и один центровой, набравшие максимальное количество голосов.

Добавим, Порзиньгис два раза участвовал в Матче восходящих звезд, после чего заявлял, что мечтает сыграть и в Матче всех звезд.

"Хотел туда попасть, хотел сыграть в "Матче всех звезд". Это моя большая мечта. "Матч восходящих звезд" - один шаг к тому, чтобы туда попасть. Надеюсь, это скоро произойдет", - заявил Порзиньгис.