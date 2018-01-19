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В третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 33) обыграла в трех сетах сильнейшую теннисистку Латвии Алену Остапенко (WTA, 7) - 6:3, 1:6, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 54 минуты. Алена трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 эйсов, 7 двойных ошибок и 9 брейков.