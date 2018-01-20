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Сегодня, 20 января на открытом воздухе состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, когда рижское "Динамо" сыграет с минским на открытом льду у подножья так называемой "Кепки Ушакова". Игра начнется в 13.00, вход в фан-зону начиная с 11:00.

Одеваться следует по погоде. Как прогнозируют синоптики, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, прогнозируют синоптики. Местами будт идти снег. Максимальная температура воздуха +1...-4 градуса.

Перед матчем с минским "Динамо" рижане обратились в КХЛ с просьбой, разрешить их команде провести эту встречу в выездной белой форме с целью показать её своим болельщикам. Минчане не были против того, чтобы приехать в Ригу и сыграть, наоборот, в домашнем комплекте.

Место проведения матча выбрано с целью показать улучшение спортивной инфраструктуры в городе, а также продвижение хоккея и активного образа жизни.

Недалеко от "Кепки Ушакова" оборудован каток и построены трибуны, рассчитанные на 8500 человек. Подумали организаторы и о тех, кто не сможет попасть на трибуны. Специально для них матч будет транслироваться на большом экране.

Посетить матч призывает мэр Риги Нил Ушаков.

Продажа билетов началась еще 15 декабря, поэтому все билеты уже раскуплены. А владельцы сезонных абонементов на матчи рижского "Динамо" смогут попасть на трибуны бесплатно.

Председатель правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис обещает настоящий хоккейный праздник. "Здорово, что наш матч на открытом воздухе будет практически "классико", динамовским дерби. Это противостояние всегда получается очень интересным, исход его невозможно предсказать. Постараемся сделать настоящий народный праздник. Думаю, что в итоге всем все понравится, кроме того, мы готовим и сюрпризы", — сообщил он официальному сайту КХЛ.

Торт, песни и танцы

Официальный сайт рижского "Динамо" опубликовал программу праздника, анонсировав многочисленные активности для зрителей. Фан-зона перед матчем начнет работу за два часа до его начала. За это время можно будет купить атрибутику клуба, сувениры латвийских ремесленников, а также отведать блюда местной кухни. В этот же момент начнут готовить специального торта "Winter Ice Break".

Болельщиков будут развлекать музыкальные группы Fakts, Pulsa efekts и Dzelzs vilks, оркестр, цирковая студия "Карабас", юношеская вокальная студия дома культуры Марупе "Mazā sirds", а также шоу ростовых кукол Bestshow.

Как это было

2 декабря в Хельсинки прошёл первый в десятилетней истории Континентальной хоккейной лиги матч регулярного чемпионата на открытом воздухе. На ледовой площадке в парке Кайсаниеми сошлись СКА и "Йокерит". Встреча была посвящена не только юбилею лиги, но и 50-летию финского клуба, а также 100-летию независимости республики Суоми. Это было грандиозное событие. Команды выдали потрясающую игру, антураж вокруг дарил незабываемые эмоции, а кроме того – оказался побит рекорд посещаемости отдельного матча КХЛ - 17 645 зрителей.

фото khl.ru