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Матч КХЛ на открытой ледовой площадке в Пурвциемсе около так называемой "Кепки Ушакова" между рижским и минским "Динамо" завершился со счетом 2:3 в пользу белорусов. Хозяева площадки вели 2:0, но в итоге уступили 2:3.

Это был второй в истории КХЛ матч регулярного чемпионата на открытом воздухе — Winter Ice Break. Встречу посетили 10554 зрителя, сообщает rsport.ria.ru. А те, кто не смог попасть на трибуны, смотрели игру на большом экране, который установлен неподалеку от площадки.

Скилле приносит победу Минску над Ригой в Зимней классике - 3:2 #wintericebreakpic.twitter.com/IR8LztylUL — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) 20 января 2018 г.

Играть матчи КХЛ на открытом воздухе нужно как можно чаще, лед в субботней игре против минского "Динамо" был даже лучше, чем на домашней арене клуба, заявил капитан рижского "Динамо" Микс Индрашис.

"Мне очень понравилось. Думаю, даже не ежегодно играть матчи на открытом воздухе нужно, а гораздо чаще, как можно чаще. Воздух хороший, никаких минусов нет. Лед был просто потрясающего качества, раза в два лучше, чем на арене у нас. Да нет, даже в три раза. Проиграли мы, потому что не отработали до конца эту игру", - сказал Индрашис журналистам. Пишет rsport.ria.ru.

Несмотря на проигрыш своей команды, рижане в соцсетях выражают благодарность организаторам за "зимний праздник" .

Фото из Facebook: KHL, Нил Ушаков, Алексей Жигалкин