Матч КХЛ под открытым небом: рижане уступили, но праздник удался (11)

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Спорт | 20 января 2018 года, 16:25

Матч КХЛ на открытой ледовой площадке в Пурвциемсе около так называемой "Кепки Ушакова" между рижским и минским "Динамо" завершился со счетом 2:3 в пользу белорусов. Хозяева площадки вели 2:0, но в итоге уступили 2:3.

Это был второй в истории КХЛ матч регулярного чемпионата на открытом воздухе — Winter Ice Break. Встречу посетили 10554 зрителя, сообщает rsport.ria.ru. А те, кто не смог попасть на трибуны, смотрели игру на большом экране, который установлен неподалеку от площадки.

Играть матчи КХЛ на открытом воздухе нужно как можно чаще, лед в субботней игре против минского "Динамо" был даже лучше, чем на домашней арене клуба, заявил капитан рижского "Динамо" Микс Индрашис.

"Мне очень понравилось. Думаю, даже не ежегодно играть матчи на открытом воздухе нужно, а гораздо чаще, как можно чаще. Воздух хороший, никаких минусов нет. Лед был просто потрясающего качества, раза в два лучше, чем на арене у нас. Да нет, даже в три раза. Проиграли мы, потому что не отработали до конца эту игру", - сказал Индрашис журналистам. Пишет rsport.ria.ru.

Несмотря на проигрыш своей команды, рижане в соцсетях выражают благодарность организаторам за "зимний праздник" .

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#wintericebreak холодно, но очень атмосферно #кхлтв

Публикация от Maria Rogovskaya (@maria_rogovskaya)

#baudabraukt Jānis Kalniņš #98 #wintericebreak

Публикация от Oskars Lamberts (@skyscraper_lv)

Ещё немного #wintericebreak и #кхл. #mnikerin_photo

Публикация от Максим Никерин (@mnikerin)

Фото из Facebook: KHL, Нил Ушаков, Алексей Жигалкин

Комментарии 11
Мда 2 часа назад
Плохому танцору клюшка мешает
2
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А что это меняет1 час назад
Надо было пойти и пересчитать самому , этот точный подсчёт нужен для чего ? Чтобы опять доказать незнамо кому , что все было организовано плохо и дальше по списку ? ... Жаль, что наши проиграли , но по сути нашим не привыкать проигрывать , это получается чаше , чем выиграть . Все равно будем болеть за наших !
3
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George Kazansky1 час назад
По данным с матча (по словам комментатора) - на матче присутствовало 8500 зрителей!
1
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