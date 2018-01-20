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Перед полуфинальным поединком турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Александром Усиком из Украины и латвийским боксером Майрисом Бриедисом, в торговом центре Domina Shopping состоится публичная тренировка спортсменов.

Тренировка состоится 23 января на специально установленном для этого боксерском ринге напротив ресторана "Vairāk saules".

Первым на ринг в 14 часов выйдет и в течение 30 минут проведет тренировку Усик, затем организаторы ответят на вопросы фанатов.

Около 14:30 на ринг отправится гордость Латвии, боксер Майрис Бриедис, который также порадует фанов 30-минутной тренировкой и сессией вопрос-ответ.

Напомним, как ранее писал Mixnews, один из полуфинальных поединков турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между Александром Усиком из Украины и латвийским боксером Майрисом Бриедисом пройдет в Риге, 27 января.

Фото из Twitter