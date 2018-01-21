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В воскресенье латвийский бобслейный экипаж Оскара Мелбардиса занял второе место в последнем восьмом этапе Кубка мира по бобслею. Об этом пишет KasJauns.

Мелбардис стартовал в Кенигзее вместе с разгоняющими Даумантом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкастисом и Янисом Стренгой. Другой экипаж из Латвии в составе пилота Оскара Киберманиса, разгоняющих Яниса Янсонса, Хелвийса Лусиса и Матиса Микниса показал пятый результат.

Первую позицию в соревнованиях заняла команда из Германии, которая опередила экипаж Мелбардиса на 0,36 секунд.

После первого заезда Мелбардис занимал пятое место, но во втором спуске он финишировал вторым и оказался выше немцев Лохнера и Фридриха.