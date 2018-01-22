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Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал коллегу из "Барселоны" Лионеля Месси плохим игроком. Об этом сообщает Marca.

Перед встречей 20-го тура испанской Примеры с "Депортиво" один из мальчиков, в сопровождении которых футболисты выходят на поле, сказал Роналду: "Для меня ты лучший в мире, а Месси…" Роналду сам решил закончить фразу, с улыбкой добавив: "А Месси — плохой футболист".

Встреча "Реал" — "Депортиво" прошла в 21 января и завершилась со счетом 7:1, Роналду забил два мяча. В конце матча ему разбили лицо в кровь.

С 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — "Золотой мяч". У обоих игроков по пять призов.

Фото: Flickr