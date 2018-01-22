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Рижское "Динамо" является беднейшим клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пишет портала Championat.

Согласно данным портала, рижский клуб выделает лишь 4,22 млн евро на зарплаты своим игрокам. Еще 490 тысяч евро клуб тратит на выплату различных бонусов. Это самые низкие показатели среди всех команд Западной конференции.

"Динамо" — самый экономный клуб не только на Западе, но и во всей лиге. На выплаты преимиальных меньше рижан тратит лишь "Лада" (173 тыс евро), но на зарплаты клуб из Тольятти тратит на целых 1,3 млн евро больше, чем рижане.

Самый большой бюджет как в Западной конференции, так и во всей лиге — у питерского СКА (37,34 млн евро). Клуб из Санкт-Петербурга, главным тренером которого является бывший тренер сборной Латвии Олег Знарок, выделяет на зарплаты игрокам 32,42 млн евро. То есть, у игроков команды Знарка зарплаты в среднем в восемь раз выше, чем у рижских динамовцев.

Фото: dinamoriga.lv