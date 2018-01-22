Братья Дукурсы больше не будут участвовать в Кубке мира (5)

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Спорт | 22 января 2018 года, 14:19

Латвийские скелетонисты Мартин и Томас Дукурс объявили о прекращении участия в Кубке мира, об этом свидетельствует публикация в Facebook на странице Международной федерации бобслея и скелетона.

Мартин Дукурс отметил, что сложно покидать Кубок мира, но нужно двигаться дальше.

"Конечно, это трудно. Я уже 20 лет в этом спорте и люблю его, но сейчас, думаю, пришло время перевернуть страницу. Я надеюсь, благодаря нам этот спорт тоже поменялся. Скелетон стремительно развивается, это невероятно! Сейчас нужно все делать идеально, чтобы одерживать победы", - заявил Мартин.

Томас Дукурс также выразил надежду, что они с братом повлияли на скелетон, как на вид спорта.

"Я провел интересные годы в скелетоне. Были взлеты, были и падения, но надеюсь, мы изменили этот вид спорта. Навсегда запомню свою первую и единственную победу на Кубке мира и чемпионат Европы 2016 года, когда мы с братом показали одинаковое время и получили по золотой медали", - сказал Томас.

Ранее сообщалось, что латвийский скелетонист Мартин Дукурс завоевал бронзу на этапе Кубка мира в швейцарском в Санкт-Морице.

Комментарии 5
Ну да 37 минут назад
А так гордились, а так клеветали, так хотели выделиться сами и навредить другим.....Как только обнаружились неполадки в полозьях так сразу притихли и решили свалить. До этого были "гордыми и бравыми", а теперь? Напоследок их тоже надо проверить на допинг и вшивость, и отобрать нечестно завоеванное.
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ха ха ах26 минут назад
Ну вот.
Потявкали и в будку...
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Олег29 минут назад
Справедливо на 100%.
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