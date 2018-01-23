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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков является психически ненормальным человеком, который нуждается в лечении, сказал в эфире программы «Без обид» на латвийском телеканале LTV7 известный спортивный комментатор, тренер Владимир Гомельский.

«Он сумасшедший. Если бы он убил человека, его нельзя было бы посадить в тюрьму, его направили бы на принудительное лечение. Его словам придавать значение? Он психически ненормальный», — завил Гомельский.

На вопрос, как такому человеку удалось занять столь высокий пост в России, Гомельский ответил, что важно не это, а то, как его уволили.

«Тут другую вещь надо рассматривать. За что его уволили? Вот если бы, как с Мутко, нашли шаг — его повысили, и Родченкова надо было повышать. И он бы никуда не убежал и не наговорил бы букет глупостей. А вот его уволили, обидели, и он сейчас сводит счеты», — сказал Гомельский.

Родченков в ноябре 2015 года, после того как WADA приостановило работу московской антидопинговой лаборатории, подал в отставку, в январе 2016 года стало известно, что он переехал в США. Позже Родченков рассказал New York Times о «допинговой программе» России и стал информатором WADA, что послужило началом крупного международного скандала.

**Интервью с Владимиром Гомельским в программе "Без обид" можно посмотреть по этой **__ссылке.