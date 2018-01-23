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Сегодня в торговом центре Domina Shopping в 14 часов состоится публичная тренировка между латвийским боксером Майрисом Бриедисом и Александром Усиком из Украины перед полуфинальным поединком турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который состоится 27 января. Тренировка состоится 23 января в т/ц Domina на специально установленном для этого боксерском ринге напротив ресторана "Vairāk saules".

Первым на ринг в 14 часов выйдет и в течение 30 минут проведет тренировку Усик, затем организаторы ответят на вопросы фанатов. Около 14:30 на ринг отправится гордость Латвии, боксер Майрис Бриедис, который также порадует фанов 30-минутной тренировкой и сессией вопрос-ответ.

Бриедис и его противник прибыли в Ригу в конце минувшей недели.

Бриедис уже с ноября тренировался в Испании, несмотря на то, что тогда еще не были известны дата и место проведения боя. А Усик вел подготовку к поединку на родине.

Ранее также сообщалось, что если Бриедис победит Усика, то станет мультимиллионером. В этом бою ставки будут не только на пояс Всемирного боксерского совета (WBC), но и на принадлежащий Усику пояс Мировой организации бокса (WBO).

Предполагается, что общий бюджет соревнований в обеих весовых категориях составит около 50 млн долларов (43 млн евро). Победитель в каждой категории получит 10 млн долларов(8,5 млн евро).