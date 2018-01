Šodien (23.01.) plkst. 14:00 tirdzniecības centrā Domina Shopping aizvadīšu atklāto treniņu pirms sestdienas cīņas Arēnā Rīga. Pirms pagājušās cīņas, no, uz šo pasākumu sanākušajiem, cilvēkiem, saņēmu lielisku enerģijas lādiņu un ceru uz lielu atbalstu arī šoreiz! Tiekamies!

