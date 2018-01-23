Ведущих хоккеистов сборной России не пустили на Олимпиаду (6)

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Спорт | 23 января 2018 года, 13:03

Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в числе приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по включению спортсменов в итоговый список, сообщает РИА Новости.

«Ряд действующих хоккеистов сборной России, играющих в национальной команде ведущие роли, отсутствует в списке приглашенных на Олимпийские игры в Пхенчхане.

Главной причиной отказа в допуске на Олимпиаду является не присутствие в докладе Ричарда Макларена, о чем сейчас все говорят. Фамилий Виктора Ана, Сергея Устюгова и Антона Шипулина там нет.

Основную роль сыграла электронная база данных московской антидопинговой лаборатории, которая оказалась в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) еще в ноябре 2017 года.

На основании именно этой информации заявки российских спортсменов на участие в Пхенчхане-2018 отклоняются», — приводит слова знакомого с ситуацией источника «Советский спорт».

Также отмечается, что в базе данных содержатся все результаты тестирования российских спортсменов в период с января 2012 года по июль 2015-го.

Источник: Газета.ru
Комментарии 6
какой1 час назад
огромный,просто животный страх у запада перед Россией, попирая все юридические нормы запад готов навредить России, но подумайте- человека,сильного человека останавливали трудности, нет.никогда.
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кот1 час назад
Да давно надо бойкотировать это олимпийское русофобское шоу....
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Sedna35 минут назад
Классно "побеждать" при отсутствии конкурентов. Это дерьмократия по гейропейски и пиндосовски.
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