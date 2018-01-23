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Россияне, возможно,собираются выйти на церемонию открытия Олимпиады-2018 с символикой СССР. Об этом в интервью Latvijas avīze сообщил тренер и отец латвийских скелетонистов Томаса и Мартина Дукурсов Дайнис Дукурс.

Также, по его словам, российский допинг-скандал со стороны выглядит как самодискредитация.

"Сначала федерация запретила участвовать в Кубке мира, потом они сами создали свой совет, который основываясь на словах одного спортсмена отменил это решение. Потом они опять обратились в Международный спортивный арбитражный суд с этим делом. Это выглядит так, будто они сами себя засудили. Грустно. Русские поговаривают о том, что на церемонии открытия Олимпийских игр они выйдут с символикой СССР - с красным флагом, серпом и молотом. Несуществующая страна - это полный маразм", - заявил он.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят до Олимпийских игр-2018 в нейтральном статусе.

Фото: twitter.com